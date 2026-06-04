Başiskele\'de çocuklar ebru sanatıyla tanıştı

Başiskele'de belediye tarafından düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar, geleneksel ebru sanatıyla buluştu.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Ebru Atölyesi" etkinlikleri, ilçedeki miniklerden ilgi gördü. Geleneksel Türk sanatlarından ebruyu yakından tanıma fırsatı yakalayan çocuklar, uzman eğitmen eşliğinde birbirinden renkli ve özgün çalışmalar ortaya koydu.

Etkinlik boyunca suyun üzerinde şekillenen renklerin ahenkli dansını deneyimleyen katılımcılar, eğlenceli anlar yaşarken aynı zamanda öğretici bir sürecin parçası oldu. El becerilerini ve hayal güçlerini geliştiren çocuklar, hazırladıkları ebru çalışmalarını büyük bir heyecanla tamamlayarak eserlerini sergileme fırsatı buldu. - KOCAELİ