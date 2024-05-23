Başiskele'de Genç İstihdam Projesi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Genç İstihdam Projesi Eğitimleri Devam Ediyor

Başiskele\'de Genç İstihdam Projesi Eğitimleri Devam Ediyor

Başiskele'de gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla başlatılan 'Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi' kapsamında eğitimler devam ediyor. Başiskele Belediyesi'nin projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Kurslar aracılığıyla gençlere ticari belge düzenleme, geliştirme ve uyum eğitimleri veriliyor.

23.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Başiskele'de gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla başlatılan "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi"nde eğitimler devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı çerçevesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan Başiskele Belediyesi'nin projesi "Genç Başiskele, Genç İstihdam" kapsamında resmi işlemlerde ticari belgelerin düzenlenmesi, geliştirme ve uyum eğitimi kursu eğitimleri başladı.

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde verilen kursa, muhasebe alanında kaydı bulunan 17 genç katılım gösteriyor. Haftada 4 gün verilen kurs 3 hafta sürecek. Toplamda 64 eğitim saatini başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifikalarını alacak.

Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi kapsamında Başiskele sınırları içerisindeki firma ve işletmelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak bu firmaların nitelikli eleman ihtiyaçlarının giderilmesi ve verilecek uygulamalı atölye eğitimleriyle nitelik kazandırılan gençlerin istihdama kazandırılması sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Başiskele, Marmara, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Genç İstihdam Projesi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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