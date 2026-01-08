Başiskele\'de 2025 yılında 73 bini aşkın talebe "hızlı" çözüm

Başiskele'de belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan Hızlı İşler Çözüm Merkezi, 2025 yılında 73 bin 886 başvurunun yaklaşık yüzde 99'unu sonuçlandırdı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde hayata geçirilen Hızlı İşler Çözüm Merkezi'nin 2025 yılı çalışma raporu yayımlandı. Vatandaşların belediye hizmetlerine yönelik işlemlerini tek merkezden takip edebilmesi amacıyla kurulan birim, yıl boyunca 73 bin 886 talebi işleme aldı. Başvuruların yüzde 99'u, ilgili müdürlüklerin koordinasyonuyla neticelendirildi.

Teknik başvurular tek merkezde toplanıyor

Hızlı İşler Çözüm Merkezi; imar, yapı kontrol, emlak ve istimlak müdürlüklerine yönelik teknik başvuruları tek bir noktada toplayarak vatandaşa rehberlik ediyor. Fen işleri, temizlik, park bahçeler ve ruhsat müdürlükleri gibi birimlerin sahadaki taleplerini de doğrudan alan merkez, dijital başvuru süreçlerinde vatandaşlara danışmanlık desteği sağlıyor.

Çağrı merkezi 24 saat esaslı çalışıyor

Belediyenin 444 41 10 numaralı çağrı merkezi ise yılın 365 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sundu. "ulakBEL" iletişim yönetim sistemi aracılığıyla dijitalleşen süreçte, tüm talep, öneri ve şikayetler otomatik olarak sisteme kaydedilerek tek ekranda toplandı.

Vatandaş ile kurum arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen belediye, başvuruların takibini ve bilgilendirme süreçlerini dijital sistem üzerinden yürüterek başarılı bir hizmet yılını geride bıraktı. - KOCAELİ