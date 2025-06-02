Başiskele\'de İlk Halk Kütüphanesi Sınav Döneminin Gözdesi Oldu

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan ilçenin ilk halk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Kitaphane'da sınav yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sonuna yaklaşan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler sınavlarına Kitaphane'de hazırlanmaya devam ediyor. Okul sınavları yanı sıra 15 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin ilk tercihi Kitaphane oldu. Hizmete açıldığı günden beri onbinlerce kitapseveri ağırlayan Kitaphane, sınavlar öncesi yine en yoğun zamanlarını yaşadı. Öğrenciler, sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkanı buldu. Yoğun sınav maratonu ve eğitim dönemi içerisinde ders çalışabilecekleri ortam arayan öğrenciler, Kitaphane'de ders çalışırken buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanıyor ve bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor. Öğrencilerin ders çalışırken kendilerini evlerinde hissetmeleri için Kitaphane'de çay ve kahve ikramları da yapıldı. - KOCAELİ