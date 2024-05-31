Başiskele'de İstanbul'un fethi anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele'de İstanbul'un fethi anlatıldı

Başiskele\'de İstanbul\'un fethi anlatıldı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitaphane Kültür Söyleşileri' programında İstanbul'un fethi konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan'ın katıldığı programda, fetih süreci ve Osmanlı donanmasının rolü anlatıldı.

31.05.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'de "Kitaphane Kültür Söyleşileri" programı kapsamında İstanbul'un fethi anlatıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen programda İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan ağırlandı. Tarihçi ve yazar Volkan Şenel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi programına Prof. Dr. İdris Bostan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Fatih Sultan Mehmet'in fetih politikaları ve İstanbul'un fethiyle ilgili bilgiler aktaran Bostan, fetihte Osmanlı donanmasının büyük bir etkisi olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinin kara ve deniz birliklerinin iki koldan yaptığı girişimler sayesinde olduğunu anlatan Bostan, "Fatih, ilk saltanat yıllarında Gelibolu Tersanesi yeniden tahkim edildiği gibi Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey eski gemileri tamir, yeni gemileri inşa ettirdi. Böylece teşekkül eden ve irili ufaklı 350-400 gemiden oluşan Osmanlı donanması, İstanbul'un fethinde ciddi bir rol üstlendi. Fatih Sultan Mehmet kara ordusundan daha çok donanmaya önem veriyordu. Şehrin kuşatılması sırasında donanmaya ait gemilerden bir kısmı karadan yürütülerek Haliç'e indirildi. 70 küçük Türk gemisinin Haliç'e indirilmesi hem Bizanslıları hem de Venediklileri şaşırtmış, ilk anda bunları yok etmeyi planlayıp ateş gemileriyle hücum etmişlerse de nihayet Türk topçusunun açtığı ateşle Venedik kadırgası batırılmış ve çıkan çatışma Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir" dedi.

Programa katılan izleyicilerin sorularını da yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan'a söyleşinin sonunda Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan tarafından bir tablo hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, İdris Bostan, Başiskele, İstanbul, Osmanlı, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de İstanbul'un fethi anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Başiskele'de İstanbul'un fethi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement