Başiskele\'de izciler Servetiye Cephesi\'nde tarihle buluştu

Başiskele'de izciler, Kurtuluş Savaşı'nın önemli savunma hatlarından Servetiye Cephesi'nde düzenlenen kampta tarih ve doğayla iç içe vakit geçirdi.

Başiskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Başiskele Belediye Spor İzcilik Branşı, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesine katkı sunmak amacıyla "Dedeciğim Ben Geldim" isimli kamp programı organize etti. Milli Mücadele döneminde kentin savunmasında kritik rol oynayan Servetiye Cephesi'nde gerçekleştirilen kampa 23 izci ve 6 lider katıldı.

Tarih bilinci doğada pekişti

Doğa şartlarında kamp deneyimi yaşayan izciler, bölgenin tarihi önemini ve Milli Mücadele yıllarında yaşananları yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Milli ve manevi değerleri genç nesillere aktarmayı hedefleyen organizasyon kapsamında katılımcılar; çeşitli doğa eğitimleri, takım çalışmaları ve sosyal etkinliklerle dolu dolu vakit geçirdi.

Kamp boyunca gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde izcilerin hem bireysel becerilerini geliştirdiği hem de ekip ruhunu güçlendirdiği belirtildi. - KOCAELİ