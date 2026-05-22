Başiskele\'de gün evlerinin sayısı artacak

22.05.2026 10:13  Güncelleme: 10:14
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kadınların yoğun ilgi gösterdiği gün evlerinin ilk etapta 4 mahallede daha açılacağını, ardından tüm ilçeye yaygınlaştırılacağını duyurdu. Açıklama, KO-MEK yıl sonu sergisinde yapıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, daha önce Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde açılan ve kadınlar tarafından büyük ilgi gören gün evinin kent genelinde yaygınlaşacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) geleneksel yıl sonu ilçe sergileri, Başiskele ile devam etti. "Biz Birlikte Türkiye'yiz" temasıyla gerçekleştirilen serginin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Kursiyerlerin dikişten nakışa, el sanatlarından geleneksel işleme alanlarına kadar uzun uğraşlar sonucu ürettiği eserleri, sergiyi gezenlerin beğenisini topladı.

Kadınların sosyal hayatta, üretimde ve eğitimde çok daha güçlü şekilde yer alması için çalıştıklarını vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kadınlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği, eğitim aldığı ve birlikte paylaştığı gün evlerimizi ilçemizin farklı noktalarında yaygınlaştırmak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Buradan tüm hanım kardeşlerimize müjdemizi vermek isterim; ilk etapta 4 mahallemizde daha yeni gün evi projelerimizi hayata geçireceğiz. Çalışmalarımızı sadece bununla da sınırlı tutmayacak, ilerleyen süreçte diğer tüm mahallelerimizde de gün evlerini yaygınlaştıracağız. Üreten, paylaşan ve Başiskele'mize değer katan kadınlarımızla birlikte kentimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Tören, sergi alanının gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının ardından son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

