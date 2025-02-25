Başiskele'de "Kadın ve Aile" temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Başiskele'de "Kadın ve Aile" temalı resim yarışması düzenlenecek

Başiskele'de "2025 Aile Yılı" ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin katılacağı "Kadın ve Aile" temalı resim yarışması düzenlenecek.

25.02.2025 19:19
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Başiskele'de "2025 Aile Yılı" ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin katılacağı "Kadın ve Aile" temalı resim yarışması düzenlenecek.

Bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin kültürel, sosyal ve duygusal bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kadın ve Aile Resim Yarışması'na başvurular başladı. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle düzenlenen resim yarışmasına, ilçedeki okullarda eğitim hayatlarına devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

Yarışmaya son başvuru tarihinin 3 Mart Pazartesi günü olarak belirlenirken, resim tekniğinin serbest olacağı bildirildi. Eserler, boyutları 35 x 50 santimetre ebadında kağıda (resim kağıdı, fon kartonu, canson, bristol vb.) yapılarak Başiskele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. ilkokul kategorisinde birinciye bisiklet, ikinciye scooter, üçüncüye akıl oyunları, ortaokul kategorisinde birinciye bisiklet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye kulaklık, lise kategorisinde ise birinciye bisiklet, ikinciye akıllı saat hediye edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de 'Kadın ve Aile' temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika

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