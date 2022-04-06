Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor - Son Dakika
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Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor

06.04.2022 09:40
Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor

Başiskele Belediyesi, stilistlik ve moda tasarımı kursuyla kadınlara eğitim veriyor.

Başiskele Belediyesi, stilistlik ve moda tasarımı kursuyla kadınlara eğitim veriyor.

2022 yılını ilçede "kadın ve aile yılı" ilan ederek KALE Modeli'ni hayata geçiren Başiskele Belediyesi, kadınların meslek edinmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini sağlayacak olan Altın Bilezik Projesi çerçevesinde meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Başiskele İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan stilistlik ve moda tasarımı kursu Başiskeleli kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Başiskele Belediyesi'ne bağlı Aile Danışma ve Yaşam Merkezi ve Vezirçiftliği Semt Konağı'nda verilen eğitimlerde kadınlar, bir yandan meslek edinirken bir yandan da sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kursiyerler temel çizgi konularından başlayarak, karakalem ve teknik giysi çizimi, artistik giysi tasarımı gibi konuları uzman eğitimci rehberliğinde teorik ve pratik yaparak öğreniyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor. - KOCAELİ

Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor
Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor

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Moda Tasarımı, Başiskele, Hisarcık, Altın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de kadınlar moda tasarımı öğreniyor - Son Dakika


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