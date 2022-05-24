Başiskele'de kurbanlık hayvan satışı için hazırlıklar başladı

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Kullar Tepecik Mahallesi'nde bulunan alanı kurbanlık hayvan satış yeri olarak hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi, kentte kurbanlık satış yerlerinin düzensiz ve yerleşim alanlarının içerisinde olmaması, ulaşımın ve nakliyenin daha rahat ve güvenli olabilmesi adına kurbanlık hayvan satış yeri hazırlıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla Kullar Tepecik Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine çadırlar kurulmaya başlandı.

Kent yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan derme çatma yerlerde kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecek Başiskele'de, yeni kurulan kurbanlık hayvan satış yeri hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylıklar sağlayacak. - KOCAELİ