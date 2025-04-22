Başiskele\'de \'Kurtar Beni\' Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Başiskele'de sahnelenen "Kurtar Beni" adlı tiyatro oyunu vatandaşlardan tam not aldı.

Başiskele Belediyesi'nin nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri tiyatro oyunuyla devam etti. "Kurtar Beni" adlı 2 perdelik komedi türündeki yetişkin tiyatro oyunu, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde 19 Nisan Cumartesi günü sahnelendi.

Sosyal medyada yaptığı bir hata yüzünden başı derde giren Muhsin Bey'in damadından yardım istemesi ve işlerin daha çok sarpa sarmasını eğlenceli ve komik bir şekilde anlatan tiyatro oyununda izleyiciler bolca gülerek eğlendi.

Oyuncuların yüksek performansı ve düşmeyen temposu ile beğeni toplayan oyun, izleyicilerden tam not aldı. - KOCAELİ