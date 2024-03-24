Başiskele'de Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Başiskele\'de Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan şenliklerinde çocuklar, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde ağırlandı. Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile çocuklar doyasıya eğlendi.

24.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Başiskele'de düzenlenen Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ağırlandı. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ne velileriyle birlikte akın eden çocuklar salonu hınca hınç doldurdu. Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile yine doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ni kahkahalarıyla şenlendirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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