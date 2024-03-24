Başiskele\'de Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Başiskele'de düzenlenen Ramazan şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ağırlandı. Ramazan ayına özel süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ne velileriyle birlikte akın eden çocuklar salonu hınca hınç doldurdu. Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile yine doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ni kahkahalarıyla şenlendirdi. - KOCAELİ
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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