Başiskele\'de Spor Sahalarının Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

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Başiskele'de bulunan spor sahalarının bakım ve onarımlarını yapılıyor.

Başiskele Belediyesi, kent genelinde yeni spor alanları inşa ederek sporu genele yayarken hem de mevcut tesislerin bakım ve onarımını yaparak, vatandaşların gönül rahatlığı ve güvenle spor yapabilmelerini sağlıyor. Ekipler son olarak Kullar Yakacık Parkı'nda yer alan ve gençlerin de yoğun olarak kullandığı futbol sahasının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Sahaların deforme olan tellerinden halı zeminine kadar sorun olan yerlerin yenilenmesi, kale direklerinin ve saha demirlerinin boyama işlemleri yapılıyor. - KOCAELİ