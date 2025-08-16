Başiskele\'de Yeni İmar Yolları Üst Yapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Başiskele, her geçen gün artan nüfusu ve gelişen şehir yapısıyla büyümeye devam ederken yeni imar yollarının üst yapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Başiskele'de yeni konut projelerinin hayata geçmesiyle birlikte ilçede ulaşım ağının güçlendirilmesi amacıyla Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yeni imara açılan yollar arazi şartlarına göre parke taşlarıyla kaplanıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi Kamerli Sokak'ın yolunu parke taşlarıyla kaplıyor. Ayrıca yeni kaldırım imalatı da yapan ekipler, yol güvenliğini de artırıyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için hummalı çalışma yürütüyor. Parke taş döşeme ve kaldırım imalatlarının tamamlanmasının ardından, yol hem araç hem de yaya trafiği açısından daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. - KOCAELİ