Başiskele'deki Vezirçiftliği Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı spor salonu için ilk kazma vuruldu.
Başiskele Belediyesi tarafından toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan tesis, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi yanı sıra gençlerin fiziksel gelişimine, sosyal hayatına, disiplinli yaşamına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunacak. Spor salonu; basketbol, voleybol ve farklı salon sporlarına uygun altyapısıyla bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Başiskele'de Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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