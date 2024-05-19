Başiskele Su Sporları Merkezi\'nde Çelik Kolon İmalatları Başladı

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Türkiye'ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çelik kolon imalatlarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalara devam ediyor. Temeli atılan merkezin çelik kolon imalatları başladı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan merkez toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama bölümleri de yer alacak. - KOCAELİ