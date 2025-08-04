Başiskele Yöresel Kültür Festivali Yoğun İlgiyle Tamamlandı - Son Dakika
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Başiskele Yöresel Kültür Festivali Yoğun İlgiyle Tamamlandı

Başiskele Yöresel Kültür Festivali Yoğun İlgiyle Tamamlandı
04.08.2025 11:44  Güncelleme: 11:45
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen 3. Yöresel Kültür Festivali, binlerce kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Festivalde yöresel lezzetlerin yanı sıra kültürel zenginlikler ve halk oyunları sergilendi.

Kocaeli'de kentin kültürel zenginliklerini bir araya getiren ve geniş kitlelere duyuran Başiskele 3. Yöresel Kültür Festivali yoğun ilgiyle tamamlandı.

Başiskele Belediyesi koordinesinde kentte bir kültür mozaiği oluşturan hemşehri derneklerinin katkılarıyla geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Başiskele Yöresel Kültür Festivali, 3 gün boyunca binlerce kişinin akınına uğradı. Katılımcılara yöresel lezzetlerin ikram edildiği, yöresel kıyafet ve ürünlerin tanıtıldığı festival, yöresel ezgiler ve halk oyunlarıyla da renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen festivale Başiskele'nin kültürel zenginliğine büyük önem veren ve festivale ev sahipliği yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün yanı sıra Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, hemşehri dernek başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kaymakam Şenel ve Başkan Özlü etkinlikte standları tek tek gezerek hemşehrileriyle bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Başkan Yasin Özlü, stand ziyaretlerinde çiğ köfte yoğurdu, ziyaretçilere ikramlıklardan dağıttı ve hemşehrileriyle bolca sohbet etti.

Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanına paydaş hemşehri dernekleri standlar açarak yöresel lezzetlerden kıyafetlere, antika değerindeki eşyalardan şark köşelerine kadar birçok yöresel kültürel zenginlikleri tanıtma imkanı buldu. Paydaş hemşehri derneklerinin festival alanında açtığı stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, çeşitli yöresel yiyeceklerin tadına bakma imkanı buldu. Standlarda çeşitli yöresel kıyafetler, antika değerindeki ev araç gereçleri ve el emeği göz nuru yöresel ürünler de sergilendi ve tanıtıldı.

"Etkinliğimiz, köklü geçmişimizin ve zengin kültürel mirasımızın önemli bir yansıması oldu"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'nin kültürel zenginliğini ve her bölgeden vatandaşlarımızı bir arada görmekten çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bu güzel ve anlamlı festivalde siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başiskele'mizin misafirperverliğini, yöresel değerlerimizi ve kültürel çeşitliliğimizi bir arada görmek gerçekten çok güzel oldu. Kentimizin tarihini, kültürünü, geleneklerini yaşatmak ve geleceğe taşımak da bizim için çok kıymetli. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimiz, köklü geçmişimizin ve zengin kültürel mirasımızın önemli bir yansıması oldu. Bugün burada, kültürümüzün zenginliğini, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden hatırladık. Gönül bağlarımızı da daha çok güçlendirdik. Bu güzel etkinliğe katkı veren tüm hemşehri derneklerimize, katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Yöresel Kültür Festivali Yoğun İlgiyle Tamamlandı - Son Dakika

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