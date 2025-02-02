Başkale\'de Elektrik Direği Yangını Kontrol Altına Alındı

Yerel

Başkale'de elektrik direği alevlere teslim oldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde bir elektrik direğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Başkale ilçe merkezinde bir elektrik direğinin panosunda yangın meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Söndürülen elektrik direği, su ve köpükle soğutularak güvenli hale getirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.