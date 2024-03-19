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Başkale'de kış geri döndü: 21 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının ilçe merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı Başkale'de, sürücüler ise yüksek rakımlı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. İlçeye bağlı 11 mahalle ile 10 mezra yolu ulaşıma kapanırken, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği belirtildi.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kış mevsiminin geri geldiğini anlatan vatandaşlardan Adem Çakır, "Kışımız tekrar geri geldi. Mart ayındayız ama hala kar yağıyor. Rakımı yüksek bir yerde yaşıyoruz. Sürekli kar yağışları oluyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.