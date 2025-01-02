Başkale'de Regaip Kandili Coşkusu

Başkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı.Regaip Kandili dualarla idrak edildi.
Rahmet ve merhamet iklimine girilen üç ayların başlangıcı olan Regaib gecesi Başkale'de Merkez Büyük Camiinde düzenlenen programda dualarla idrak edildi.
İlçe Müftüsü İbrahim Demir, vatandaşların ve gençlerin katıldığı Merkez Büyük Camiinde düzenlenen Regaib Kandili programında sohbet gerçekleştirdi.
Kur'an Kerim tilaveti, Mevlid, ilahiler ve duaların yapıldığı programda, gecede ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, daha sonra camiden ayrıldı.
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