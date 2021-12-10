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Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

10.12.2021 17:44
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na aday olan Ali Rıza Gökçekli, esnaf gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na aday olan Ali Rıza Gökçekli, esnaf gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Seçim çalışmalarına mahalle gezilerinin ardından çarşı esnafına yönelik sürdüren Gökçekli, kent merkezinde yer alan esnafları gezdi.

Yaklaşık 2 aydır yoğun bir tempoda ziyaretlerine devam eden Ali Rıza Gökçekli, esnaflardan hem dua hem de destek istedi.

Kendisine gösterilen ilgi ve aladan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ali Rıza Gökçekli, " Esnaflarımız sağolsun bizleri bağırlarına bastı. Onların dertlerini sorunlarını ve önerilerini dinledik. Eksik gördükleri konuları bizlere ilettiler. Özellikle kredi noktasında yaşadıklarını sorunların yoğun olduğunu gördük. İnşallah bunların hepsini seçimi kazandığımızda ele alacağımızı ve esnaf odaklı bir odanın daha iyi hizmet vereceğini, onların sorunlarına değinerek, yapılacak olan istişarelerle her sorunun altından el birliği ile kalkacağımızı anlattık. Yeter ki esnaflarımız, odaların sahip çıkarak, 8 Ocak'ta yapılacak olan seçimlerde oylarını kullansınlar" dedi. - KARABÜK

Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor
Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Karabük, Esnaf, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan adayı Gökçekli, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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