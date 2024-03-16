Başkan Adayı Mandalinci: "Halkın Belediyesinde, sizlerin temsilcisi olarak çalışacağız"
"Kesintisiz su için tüm imkanları seferber edeceğiz"
MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlamak için Muğla Büyükşehir Belediyesiyle çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ömer Yetgin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Mandalinci'ye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Dernek yönetiminin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Adayı Mandalinci, 56 mahallesinin sorunlarının farkında olduklarını, 1 Nisan'dan itibaren çözümü için yoğun bir mesaiye başlayacaklarını söyledi.
Akşam saatlerinde ise CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve meclis üyesi adayları ile birlikte İslamhaneleri Mahallesi'nde halk toplantısı gerçekleştiren Tamer Mandalinci, acil önlem alınması gereken öncelikli konunun su sorunu olduğunu belirtti.
Temiz su kaynağı termik santrale
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'la birlikte hayata geçirecekleri projelerle Bodrum'da musluklardan kesintisiz su akmasını sağlayacaklarını aktaran Mandalinci, projelerin bir termin süresinin bulunduğunu da hatırlattı. Bodrum'a su sağlayan Mumcular Barajının su seviyesinin düşük olması nedeniyle kullanılamadığını ifade eden Mandalinci, şu anda ihtiyacın Geyik Barajı ve yeraltı sondajlarından karşılandığı bilgisini vererek şöyle konuştu:
"Ancak üzüldüğümüz konu; Geyik Barajı'ndaki 16 milyon metreküp temiz su kaynağının, içme suyunun Kemerköy ve Yeniköy santralinin soğutmasında kullanılması. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu barajın özelleştirme yoluyla kendisine devrini istedi ama maalesef sonuç alamadı. STK'larımızla, vatandaşlarımızla birlik olarak bu barajdaki suyun önce insani ihtiyaçlar için, yani içme suyu olarak kullanılması yönünde çaba göstereceğiz. Herkesin içinin sızladığı, had safhaya ulaşan kayıp-kaçak su sorunumuz var. Maalesef ki ilgili kurumun döşemiş olduğu dayanıksız borularda sürekli yaşanan patlaklardan hepimiz bıktık, usandık. Patlaklarda kaybettiğimiz su milli servet, hepimizin suyu. Göreve geldiğimiz andan itibaren su krizinin çözümüyle alakalı hemen aksiyon alacağız, suyu daha iyi yöneteme konusunda da çalışmalar yapacağız."
Derman olmak için yola çıktık
Mahallenin ihtiyaçları konusuna değinerek hayata geçirecekleri projeleri anlatan Mandalinci, kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik öncelik tanıdıkları projelerini anlattı.
Belediye Başkanı seçilmesinden sonra da halkın arasında, aynı samimiyetle görevi sürdüreceğini yineleyen Tamer Mandalinci, Bodrum'un kültür mozaiği zenginliğine değer verip kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden dertlere derman olmak için yola çıktıklarını ifade etti. Mandalinci, "Bu belediye halkın belediyesi, bizler başkan değil, sizlerin kardeşi, temsilcisi olarak orada olacağız. Görevler gelip geçici, önemli olan iyi bir insan olmak, arkanda senden razı olan bir topluluk bırakmak" dedi.
Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci gün içinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayım Ahmet Aras'ın proje tanıtım toplantısına ve Gündoğan Mahallesi'ndeki iftar programına katılım sağladı.
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