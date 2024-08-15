Başkan Ahmet Akın, Dursunbey'de halkla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Ahmet Akın, Dursunbey'de halkla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey'de vatandaşlarla bir araya geldi ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

15.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Ahmet Akın, Dursunbey'de halkla buluştu

Başkan Akın, Halk Günü'nde Dursunbeylileri dinledi

Başkan Akın'dan birlik ve beraberlik vurgusu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında Dursunbey'de vatandaşlarla bir araya geldi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte talepleri dinleyen Başkan Akın, Dursunbey için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçede düzenlenen Halk Günü Buluşmalarının yeni durağı Dursunbey oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Başkan Ahmet Akın'a; Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Kemal Aydınöz, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve daire başkanları da eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Akın; dilek, öneri ve talepleri tek tek not aldı. Dursunbey Halk Günü'ne katılım yoğun olurken Başkan Akın, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte vatandaşların en iyi hizmete ulaşmaları için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"Omuz omuza çalışacağız"

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile iş birliği içinde çalışacaklarının altını çizen Başkan Ahmet Akın "Tüm ekiplerimizle birlikte el ele, kol kol vereceğiz. Dursunbey için elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Bizim kreş sözümüz var. O kreşi yapacağız. Bir idealim var. Balıkesir'in tüm ilçelerinde ve tüm köylerinde yolu yapılmayan hiçbir yer kalmayacak. Ben bunu istiyorum. Ayrıca şiir akşamlarını ben de çok severim. Dursunbey'de yapılan 'Şiir Akşamları' devam edecek. Biz de destekleyeceğiz. Hatta Ramazan Başkanım da müsaade ederse birlikte yapacağız. Birlikten kuvvet doğar. İlçemizde camilerimiz pırıl pırıl olacak. Mezarlıklarımız da Allah'ın izniyle tertemiz olacak. Seçimde bir söz vermiştik. 10 Numara Kart diye. Biz o kartları bastık. Adaletli bir şekilde Allah'ın izniyle bu destekleri sağlayacağız. Barana gecelerine de sonuna kadar birlikte sahip çıkacağız. Onu büyüteceğiz. Omuz omuza çalışacağız inşallah" dedi.

"Dursunbey için gece gündüz çalışıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde rutin Halk Günü Buluşmaları gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Akın "Dursunbey Halk Günü Buluşmamızı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem onların taleplerini dinledik hem de Dursunbey için yapacaklarımızı ve Balıkesir vizyonumuzu anlattık. İlçemizin tüm ihtiyaçlarını biliyor ve gereğini adım adım yapıyoruz" İfadelerini kullandı.

"Ahmet Başkanımıza bizi çok mutlu etti"

Başkan Ahmet Akın'ı, Dursunbey'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mevlüt Kaya "Ahmet Başkanı milletvekilliğinden beri çalışıyoruz. Sempatik, kendini halka sevdirmiş. Halkın dertlerini dinleyerek gerekeni yapıyor. Çok güzel bir çalışma yapıyor." dedi.

Dursunbey'de böyle bir buluşmanın ilk defa yapıldığını belirten Mehmet Ali Varol "İyi de oldu. Her şey istişare ve birlikte çalışmayla olur. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemize iyi ki geldi. Ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Balıkesir, Dursunbey, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Akın, Dursunbey'de halkla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ahmet Akın, Dursunbey'de halkla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement