Başkan Ahmet Akın Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Ahmet Akın Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı

Başkan Ahmet Akın Hıdırellez Şenlikleri\'ne katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kepsut'un kırsal Mahmudiye Mahallesi ile Sındırgı'nın kırsal Yüreğil Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve içtenlikle karşılandı.

06.05.2024 13:32  Güncelleme: 13:35
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Kepsut'un kırsal Mahmudiye Mahallesi ile Sındırgı'nın kırsal Yüreğil Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katılan; Ahmet Akın, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve içtenlikle karşılandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geride bıraktığımız hafta sonunda; Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul edilen Türk kültüründe de önemli bir yeri olan Hıdırellez Şenliklerine katıldı. Balıkesir'de de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez Şenlikleri kapsamında; Kepsut'un kırsal Mahmudiye Mahallesi ile Sındırgı'nın kırsal Yüreğil Mahallesi'nde düzenlenen hayırlarda vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek eğlencelere katılan Başkan Ahmet Akın, büyük ilgi ve içtenlikle karşılandı.

'Size en yakın Ahmet Akın'

Hıdırellez Şenliği geleneğinin Balıkesirli vatandaşların gayretiyle en güzel şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Ahmet Akın "Cenabı Allah'ın bereketi üzerinizde olsun. Başta annelerimiz olmak üzere emeği geçen tün hemşehrilerime teşekkür ederim. Onların o güzel yemeklerini yedik. Hayırlarınız kabul olsun. Huzurlu mutlu günlerde yeniden birlikte olalım. Birlikte hareket edeceğiz. Her zaman söyledim, size en yakın Ahmet Akın. Yemyeşil doğada, insanlarımızın bir araya gelerek büyük bir coşkuyla kutladığı Hıdırellez Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Yüreğil Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Sındırgı Belediyesi tarafından işletilen Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Akın, yapılan işler hakkında brifing aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ahmet Akın Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı - Son Dakika

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