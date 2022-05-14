Başkan Akay: "Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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Başkan Akay: "Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun"

14.05.2022 00:57
Başkan Akay: "Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akay mesajında; "Doğudan batıya, kuzeyden güneye milleti için çalışan, ülkesi için üreten, toprağa sevgi ile bağlı, gelecek nesiller için sorumluluk alarak toprağı alın teriyle yoğuran aziz çiftçi kardeşlerimin '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlu olsun. Kayseri Şeker olarak çiftçinin üretimine değer veren, çiftçilerle birlikte büyüme ve gelişme gösteren, çiftçi dostu bir kurum olmanın gururunu, çiftçinin emeğini ve dökülen her alın terinin bizim için büyük bir anlamı olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Dünyada ve ülkemizde tarım, günümüzün en önemli konularından biri haline gelmişken tüm insanlığı doyurmak için durmadan üreten, çalışan çiftçilerin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak adına; doğal kaynakları korumak, üretim faaliyetlerini geliştirip desteklemek gerekiyor. Unutmamak gerekir ki; hızla artan dünya nüfusunu besleyecek ve giydirecek geleceğin çiftçilerine ihtiyacımız olacak. Bu duygu ve düşüncelerle uzaktan yakından tanıdığım, helal kazancının peşinde alın teri döken tüm çiftçi kardeşlerime sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyor ve bir kez daha bu mana yüklü özel günlerini kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Dünya Çiftçiler Günü, Hüseyin Akay, Kayseri, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akay: 'Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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