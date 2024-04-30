Başkan Akın, hayvan pazarının şartlarını iyileştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Akın, hayvan pazarının şartlarını iyileştirecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayvan pazarında esnafa kolaylıklar sağlamak için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Padokların rüzgar alan yan açıklığı kapatılacak ve hijyenik ortam sağlanacak.

30.04.2024 00:34  Güncelleme: 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Akın, hayvan pazarının şartlarını iyileştirecek

BALIKESİR - Balıkesir'de güne, hayvan pazarında başlayarak esnafa kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm padokları gezerek her bir esnafla tek tek ilgilendi. Padokların rüzgar alan yan açıklığını esnafların isteği doğrultusunda kapatacaklarını söyleyen Başkan Akın, esnafın elini kolaylaştıracak tüm işlemleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Ahmet Akın, sabahın erken saatlerinde Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde esnafa bereketli kazançlar diledi. Seçim döneminde de ziyaret ettiği Hayvan Pazarı esnafına; seçimin ardından tekrar ziyaret etme ve sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturma sözü veren Başkan Ahmet Akın, tüm padokları tek tek gezerek esnafın halini hatırını sordu.

'Tüm sorunları çözeceğiz'

Hayvan Pazarının şartlarını iyileştireceklerini belirten Başkan Akın, padokların rüzgardan korunması için yan açıklıklarının tek tarafının kapatılacağını söyleyerek "Gübrelerin aktığı ızgaraları da genişletip, yeni demir ızgaralar takacağız. Ortamı daha hijyenik ve steril hale getirebilmek ve esnafımızın elini kolaylaştırmak için gerekli tüm işlemleri en kısa zamanda yapacağız. Büyük küçük demeden tüm sorunları çözeceğiz. Esnafımız, bizlerin kıymetlileri. Balıkesir; tarım ve hayvancılığın en güzel şekilde yapılacağı şehirlerden bir tanesi. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla şehrimizi bu konuda hak ettiği seviyeye getirecek ve üreticilerimizin daha çok kar elde edeceği çalışmaları ortaya koyacağız. Balıkesir, her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Balıkesir, Hayvan Hakları, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Akın, hayvan pazarının şartlarını iyileştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Akın, hayvan pazarının şartlarını iyileştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement