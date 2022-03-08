Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı

08.03.2022 15:28
Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye çalışanı kadın personelle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye çalışanı kadın personelle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, "Hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah sağlık, afiyetle nice günleri böyle birlik beraberlik içerisinde kutlamayı nasip etsin. Kadınlarımızın toplumuzun ana ögesidir. Kadınlarımız; anneliğiyle, eş olmasıyla, ev hanımlığıyla ve iş hayatında gerçekten çok fedakarca gayret veren zenginliğimizdir. Hem anne olmak, hem eş olmak, hem çalışan olmak kolay değil ve sizler bu zoru başarıyorsunuz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Allah evlatlarınızla, eşlerinizle, sağlık ve afiyetle nice yıllara sizleri eriştirsin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kadın personele mutfak önlüğü hediye eden Başkan Akkaya; Kadınlar günü münasebetiyle de belediyede çalışan tüm kadın personele öğleden sonra idari izin verdi. - KONYA

Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akkaya belediyedeki bayan personelin kadınlar gününü kutladı - Son Dakika


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