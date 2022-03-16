Başkan Akkaya: "Gençler bizim geleceğimizdir" - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, gençlerinde Akşehir yönetiminde söz sahibi olmaları amacıyla başlattığı 'Teneffüs Buluşmaları' kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Program kapsamında Başkan Akkaya, ilk ziyaretini Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'ne yaptı. Okul Müdürü Hasan Hüseyin Akbaba ve okul idarecileri tarafından karşılanan Başkan Akkaya'ya, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı' da eşlik etti. Başkan Akkaya ilk olarak okulun sınıflarını ziyaret edip öğrencilere istek ve taleplerini sordu. Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi ve Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortak bahçesinde teneffüste öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akkaya, onların istek ve taleplerini dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşehir Belediyesi ikram çeşmesinden de teneffüse çıkan öğrencilere çikolatalı süt ikramında bulunuldu. Ayrıca Başkan Akkaya, Bir öğrencinin isteğini de kırmayarak bisiklete binerek okul bahçesinde deneme turu yaptı. Ders zilinin çalmasıyla Başkan Akkaya, Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesinin öğretmenleriyle öğretmenler odasında buluşarak onların istek ve taleplerini de dinledi. Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nin ardından Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Başkan Akkaya ve beraberindekiler, Okul Müdürü Ali Osman Tosun ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra okuldaki sınıf ve atölyeleri ziyaret edip öğrencilere istek ve taleplerini sordu. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Akkaya, Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi (Genç AKSES Merkezi) ile yeni faaliyete geçecek olan kitap kafe hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Başkan Akkaya son olarak Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleriyle de görüşüp istek ve taleplerini dinledi.

Gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu belirten Başkan Akkaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizle buluşmalarımız sürüyor. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişip, milletine ve ülkesine faydalı bireyler olması hepimizin ortak temennisidir. Bu bakımdan gençlerimizin istek ve taleplerini önemsiyor ve onları dinliyoruz" diye konuştu. - KONYA