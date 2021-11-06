Başkan Akman'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji Servisinde tedavi gören çocukları Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ile birlikte ziyaret eden Başkan Akman, tüm odaları tek tek dolaşarak tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Akman, "Lösemi Haftası münasebetiyle çocuk hematoloji servisinde yatan çocuklarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımızın yüzündeki bu sevinç bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başhekimimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, hastalarımızla çok yakından ilgileniyorlar. Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

Çocuk hematoloji servisinde kullanmak üzere temizlik ve hijyen malzemesi desteğinde de bulunan Başkan Akman, daha sonra servisten ayrıldı. - VAN