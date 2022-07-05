Başkan Aksun: "29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur" - Son Dakika
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Başkan Aksun: "29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur"

05.07.2022 13:58
Başkan Aksun: "29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümünde bir mesaj yayımlayarak, "29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümünde bir mesaj yayımlayarak, "29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur" dedi.

Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi; "Erzincanımızın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünü ilk günkü acı ile anmaktayız. Tarihe kara olarak geçen bu gecede 28 vatandaşımız kurşuna dizilerek, 5 vatandaşımızda ateşe verilen evlerde hayatını kaybetti.

Başbağlar katliamı ile birlikte terör en aşağılık yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken hain odaklar Başbağlar'da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltenmiş fakat yaşanan büyük acılara rağmen başarılı olamamışlardır. Tarihte hiçbir zaman ülkemizi parçalamak isteyen hainler asla emellerine ulaşamadı ve ulaşamayacaktır. 29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur. Her karışına kanını, canını feda etmiş şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu toprakların neferi olan bir milletiz biz. Birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyacımız olan bu günlerde, vatanımıza göz diken hainlere her bir ağızdan diyoruz ki; Madımak'ta yanan canda bizim, Başbağlar'da dökülen kanda bizim. Biz bir ölürsek bin diriliriz.

Bu duygu ve düşüncelerle bu menfur katliamın mağdurlarına sabır, kaybettiğimiz canlara ise Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Bekir Aksun, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aksun: '29 yıldır Başbağlar milletimizin ortak acısı, ortak yasının adı olmuştur' - Son Dakika

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