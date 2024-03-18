Başkan Aktaş: "16 bin sosyal konut inşa ediyoruz"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz" dedi.
Bursa'yı daha dirençli bir şehir haline getirmek amacıyla projelerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni dönemde kent dönüşümün önemli bir konu başlığı olacağını belirtti. Daha ulaşılabilir Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini açıklayan Başkan Alinur Aktaş, şehir kalitesini üst düzeye çıkarmak için bu dönem olduğu gibi yeni dönemde de çalışmaları sürdüreceklerini anlattı. Başkan Aktaş, "100 bin konutluk kentsel dönüşüm müjdemizin yanında çok önemsediğim başka bir konu daha var. Önümüzdeki dönem şehrimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Sosyal konut projeleriyle şehrimizin hem doğu hem de batısında vatandaşlarımız için konut üreteceğiz. Belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere Bursa bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.
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