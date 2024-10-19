Başkan Alemdar: "Ecdadın emaneti olan kutlu mirası çocuklarımıza ulaştıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar: "Ecdadın emaneti olan kutlu mirası çocuklarımıza ulaştıracağız"

Başkan Alemdar: "Ecdadın emaneti olan kutlu mirası çocuklarımıza ulaştıracağız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Taraklı 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

19.10.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Taraklı 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede huzur şehrine en iyi hizmeti ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını belirten Alemdar, "22 yıldır Taraklı'yla iç içeyiz. Şehrin tarihini, güzelliklerini, coğrafyasını çok seviyoruz ve burada huzur buluyoruz. Yolları ve alt yapıyı yenileyerek hizmete başladık. Gayemiz buraya en kaliteli hizmeti ulaştırarak bu kültürel emaneti çocuklarımıza miras bırakmaktır" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Taraklı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde partililerle buluştu. Kongreye AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti Taraklı İlçe Başkanı Mustafa Özen, MHP Taraklı İlçe Başkanı Halim Cingöz, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başlayan kongrede konuşan Başkan Alemdar, Osmanlı mirası Taraklı'nın tarihinden, kültürel dokusundan ve huzur ikliminden bahsetti ve gayenin ecdadın kurduğu kutlu emaneti çocuklara bırakmak olduğunu söyledi.

"Taraklı nefes aldığımız, huzur bulduğumuz yerdir"

22 yıldır Taraklı ile iç içe olduklarını ve görev başladığı andan itibaren bölgeye gayretle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Alemdar, "Taraklı, tarihi dokusu, kültürü ve güzel insanlarıyla sakin şehir olarak anılan, nadide ilçelerimizden biridir. Geçmişten günümüze taşıdığı izlerle kendinden söz ettiren bir yer. Hepimizin nefes almak ve huzur bulmak için geldiği bir ilçe. 22 yıldır Taraklı ile iç içeyiz. İlçenin tarihini, güzelliklerini ve coğrafyasını mutlu ve huzurlu bir şekilde görmek bizleri sevindiriyor. Yollarından başlayarak, altyapısı yenilemesiyle Taraklı'ya hizmet etmeye başladık. Cumhur İttifakı'nın uyumlu bir iş birliği içinde Taraklı'yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bu topraklardaki kültürü miras bırakacağız"

Başkan Alemdar içme suyu altyapısı eksik olan bölgelerde gerekli çalışmanın başlatıldığını ifade ederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu altyapısı eksik olan bölgelerde çalışmalarımızı başlattık. Taraklı Belediye başkanımızla yaptığımız toplantıda, her sıkıntıda Büyükşehir'in imkanlarının Taraklı halkının yanında olduğunu söyledik. Bizim amacımız, insanımıza hizmet etmek ve refah seviyesini yükseltmektir. Taraklı'nın her mahallesinde, her sokağında birlik içinde olacağız. Gayemiz buraya en kaliteli hizmeti ulaştırarak bu kültürel emaneti çocuklarımıza miras bırakmaktır" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Politika, Belediye, AK Parti, Taraklı, sakarya, Yerel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar: 'Ecdadın emaneti olan kutlu mirası çocuklarımıza ulaştıracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar: "Ecdadın emaneti olan kutlu mirası çocuklarımıza ulaştıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.