Başkan Alemdar, Gençlerle Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Başkan Alemdar, Gençlerle Bir Gün Geçirdi

Başkan Alemdar, Gençlerle Bir Gün Geçirdi
21.05.2025 14:36  Güncelleme: 14:39
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversiteli gençlerle bir mesai günü geçirerek belediye çalışmalarını yakından gözlemlemesini sağladı. Gençler, Başkan ile birlikte çeşitli programlara katıldı ve fikirlerini paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim döneminde verdiği sözü tuttu, bir mesai gününü üniversiteli gençlerle sahada geçirdi. Toplantılardan fuar hazırlıklarına, halkla buluşmadan toplu taşımaya kadar birçok programa katılan gençler, belediye çalışmalarını yakından gözlemledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda üniversite öğrencileriyle bir gününü paylaştı. Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim gören üç öğrenci, başkanın yoğun programına eşlik ederek şehir yönetiminin perde arkasına tanıklık etti. 3 genç ile birlikte programlara, toplantılara katılan Başkan Yusuf Alemdar, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini de dikkatle dinledi ve memleket meseleleriyle ilgili sözü onlara verdi.

SAÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Talha Eren Tuğrul, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Merve Kiraz ile SUBÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Gürkan Sural, Başkan Yusuf Alemdar'la mesaiye erken saatte, tempolu başladı. İlk program AKOM'da gerçekleştirilen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın koordinasyon toplantısı oldu. Bu yıl 8'ncisi düzenlenecek Türkiye'nin en büyük açık hava fuarıyla ilgili görüşmeye gençler de katıldı ve fikirlerini söyledi. Daha sonra ise üniversite kampüsündeki SEAH Böbrek Nakli Merkezi'nin düzenlediği '250 Hayat, 250 Umut' programına katıldılar, daha sonra ise Kampüs Mutfak ziyaret edildi. Öğle yemeğini gençlerle geçiren Alemdar, uygun fiyatlı lezzetli yemek hizmetiyle ilgili gençlere memnuniyetini sordu. Başkan Yusuf Alemdar, Kampüs Yerleşkesinden 4 Numaralı Kampüs-Sakarya Park otobüsüne binerek yine gençler arasında yolculuk yaparak ayrıldı. Sakarya'da Türkiye'nin en uyguna belediye ulaşım hizmeti sunulduğunu ifade eden Alemdar, gençlerle olan mesaisini Erenler'deki 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' ve muhtarlarla gerçekleştirilen programlarla bitirdi.

Gençlerle birlikte günü kısa bir toplantı ile değerlendiren Başkan Alemdar, "Bugün sabah erken saatlerde başlayan görüşme, toplantı ve ziyaretlerimizde yanımızda oldunuz. Şehrimize, milletimize hizmet yolculuğumuzda her günümüzü dolu dolu geçirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanımızın bizden beklentileri var. Bizim de bu şehirle ilgili hedeflerimiz, projelerimiz var. Bunu bilerek, aklımızdan çıkarmayarak geleceğimiz olan siz gençlere daha sosyal, daha dirençli, daha yeşil bir şehir bırakmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 3 genç ise yoğun geçen mesai gününde toplumun her kesimden insanlar ile bir araya geldiklerini ve yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Başkan Yusuf Alemdar'la birlikte çok faydalı bir gün geçirdik" ifadelerine yer verdiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Gençlerle Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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