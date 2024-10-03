Başkan Alemdar, Gençlerle Buluşarak Sakarya'nın Geleceği İçin Projelerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Alemdar, Gençlerle Buluşarak Sakarya'nın Geleceği İçin Projelerini Paylaştı

Başkan Alemdar, Gençlerle Buluşarak Sakarya\'nın Geleceği İçin Projelerini Paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve gençlere yönelik projelerini anlattı. Gençlerin taleplerini dinleyerek hayal kurmaları konusunda cesaretlendirdi.

03.10.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilere Sakarya'nın gençlik projelerini anlattı, onların taleplerini dinledi. AKM'nin tahsisi, kütüphane ve kültür merkezi projelerinin detaylarını anlatan Alemdar gençlere, "Bir hayaliniz olsun" çağrısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu. Gençlere yönelik projeleri ve şehre dair merak edilenleri anlatan Başkan Alemdar, gençlerle uzun uzun sohbet edip fotoğraf çektirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Okul Müdürü Canan Başer Borlukçu ve öğretmenler de katıldı. Başkan Alemdar, gençlere "Hayal kurun ve bu hayal etrafınızdaki herkese örnek olsun" vurgusu yaparak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Alemdar, ayrıca Gençlik Meclisi ile Sakarya'da gençlerin sesini daha gür hale getireceklerini belirterek, "Hayali olan herkese kapılarımızı açacağız" ifadelerine yer verdi.

"Hayallerimizi ve düşüncelerimizi geleceğe taşıyacağız"

Başkan Alemdar, "Bu okulumuzu kuruluş aşamasından itibaren biliyorum. Bizler de o dönemde elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Gençliğimizin geleceği için sosyal bilimler lisesinin yapılması kararı verilmişti. Bu kararın ne kadar doğru ve önemli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Gençlerimizle olan iletişimimizi güçlendirerek hayallerimizi ve düşüncelerimizi geleceğe taşıyacağız. Daha huzurlu ve iyi şartlarda eğitim almanız, yarınlara daha iyi hazırlanmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Sizler bu toplumu geleceğe taşıyacaksınız"

Alemdar, "Hepiniz kendinize ait hikaye oluşturun, hayal kurun ve hikayeler sizden sonrakilere de örnek olsun. Gençlerimizin kendi hikayelerini oluşturması, onların hayallerini geleceğe taşıyacak en önemli unsurdur. Sizler bu toplumu geleceğe taşıyacaksınız. Ancak hikayesi olanlar ve hikayesini anlatabilenler başarılı olmuştur. Toplumumuza faydalı olmak, daha demokratik ve gelişmiş bir toplum olmak adına mutlaka hikaye yazmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlere yönelik hizmetler"

Başkan Alemdar gençlere yönelik projeleri anlatırken, "İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerimize ise yüzde 54 indirim yaptık. Buradaki amacımız insanlarımızın hayatlarına dokunmaktır. Tercih dönemlerinde rehberlik hizmeti sunduk ve şimdi ise bu hizmeti öğretmen ve velililerimizi de işin içine katarak daha profesyonel hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Kütüphane ve kültür merkezi"

Kütüphane ve kültür merkezi projesinin detaylarına yer veren Başkan Alemdar, "Şehrimizin sosyal hayatını ve birikimini belirleyen en önemli unsur kültür düzeyidir. Sanat kişinin yaşam biçimidir ve herkesin kendinden bir parça bulduğu alandır. İnşallah bizler de bu noktada gayretle çalışarak kütüphane ve kültür merkezi için planlamalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bakanlığımızla görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

"AKM'yi hazırlıyoruz"

Başkan Alemdar, AKM'nin üst katının gençlere tahsis edilmesiyle ilgili ise "AKM ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. AKM'nin üst katında da gençlerimiz için kütüphane modelinde bir alanı oluşturacağız. Elbette orasını da siz gençlerimizin talepleri doğrusunda şekillendiriyoruz. Ayrıca Gençlik Meclisi şehrimizin tamamını temsil etmelidir diyor, her alandan gençlerimizi misafir etmeyi düşünüyoruz. Meclisimizi daha doğru bir şekilde yapılandıracağız" şeklinde konuştu. Başkan Alemdar program sonunda gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Alemdar, Cemil Meriç, sakarya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Alemdar, Gençlerle Buluşarak Sakarya'nın Geleceği İçin Projelerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
00:46 Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 18:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Alemdar, Gençlerle Buluşarak Sakarya'nın Geleceği İçin Projelerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement