Başkan Alper Taban, Gençlerle Buluşarak Ortak Akıl Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Alper Taban, Gençlerle Buluşarak Ortak Akıl Vurgusu Yaptı

Başkan Alper Taban, Gençlerle Buluşarak Ortak Akıl Vurgusu Yaptı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek ortak akıl ve gençlerin beklentilerinin önemine dikkat çekti. Yapılan buluşmalarda öğrencilerle iletişim kurarak onların taleplerini dinledi.

28.11.2024 15:22  Güncelleme: 15:24
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"Genç Bakış" programları kapsamında Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, ortak aklın önemine vurgu yaparak "Ben Belediye Başkanı olarak seçildim, hizmet etmeye çalışıyorum. Ama sizleri anlayarak daha iyi hizmet etmek istiyorum. Ana amacımız doğru iş yapmak" dedi.

İnegöl'ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda "Genç Bakış" ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor. Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın bu haftaki durağı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi oldu.

Amacımız doğru iş yapmak

Başkan Taban okulun çok amaçlı salonunda; okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Yasin Genç'in ardından mikrofonu Başkan Alper Taban aldı. İnegöl'ün değerli bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şehir yönetiminde de ortak akıl ve özellikle gençlerin beklentilerinin, hayallerinin, fikir ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Taban, öğrencileri sadece bu platformda değil rutin zamanlarda da şehir yönetimine dahil olmaya davet etti. 153 Çözüm Merkezi başta olmak üzere belediyenin tüm iletişim kanallarının açık olduğuna vurgu yaparak "Bu buluşmaları neden yapıyoruz? Geçtiğimiz dönem de başlangıçta aynı şekilde okullarımızı gezerek öğrencilerimizle bir araya gelmiştik. Burada öncelikle sizleri anlamak istiyorum. Ben evet Belediye Başkanı olarak seçildim, hizmet etmeye çalışıyorum. Ama sizleri anlayarak daha iyi hizmet etmek istiyorum. Belediyeler icra makamlarıdır, şehirleri kurmaya, yaşatmaya, yönetmeye çalışır. İçerisinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Dolayısıyla bizler de bu programlarla sizleri anlamaya çalışmak, sizlerin beklentilerini görmek, sonrasında da planlamalarımızı buna göre revize etmek istiyoruz. Aslında ana amacımız doğru iş yapmak. Alper Taban'ın sadece kendi düşüncesiyle ve bakış açısıyla hizmet etmek istemiyorum. O yüzde Genç Bakış var. Sizlerin bakış açısı da bizim için önemli. Gençlerin, yaşlılarımızın, kadınların, erkeklerin tüm vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleri var. Bunların her birini kıymetli buluyoruz" dedi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Taban, "Hayatın merkezinde sizler varsınız. Siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki bir amacınız olsun. Uğrunda mücadele edebileceğiniz bir davanız, hedefiniz olsun. Okyanusta hedefi olmayan bir gemi, rüzgar nereye sürüklerse oraya gider. Sürüklenmemek için hedefiniz olmalı. Okuduğunuz okulun standartları çok yüksek olabilir, standart olabilir ya da vasat da olabilir. Ancak her şartta başaracak olan sizlersiniz. Fiziki şartlar tabi ki motive eder ama tek başına yeterli değildir" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından öğrencilere söz verildi. Şehre yönelik talep ve beklentilerini anlatan öğrenciler yaşadıkları sorunları da dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Alper Taban, Gençlerle Buluşarak Ortak Akıl Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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