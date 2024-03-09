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Başkan Altay Bozkır'da vatandaşlarla buluştu

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Bozkır'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, göreve geldikleri günden bugüne kadar Bozkır'a güncel bedelle 1 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Başkan Altay ilk olarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Küçükçöğen, Ahmet Fidan, Rıfat Çenesiz, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Hıncal, MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran ile birlikte Bozkır Belediyesi'ni ziyaret etti. Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile bir araya gelen Başkan Altay, ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Altay daha sonra AK Parti Bozkır Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Hıncal, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı için Bozkır'ın destek vererek en yüksek oy oranıyla seçtireceklerini belirterek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadar devam edeceğini ifade ederek, "Tüm milliyetçi, ülkücü kardeşlerimi ve AK Partilileri Cumhur İttifakı adayı Sadettin Saygı'nın etrafında toplanmaya davet ediyorum" dedi.

"Yeni projelerimizle Bozkır'ımıza daha çok hizmet edeceğiz"

Bozkır Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Sadettin Saygı, "Milletvekillerimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve teşkilatlarımızın destekleriyle birçok hizmeti Bozkır'ımıza kazandırdık. İnşallah sizlerin destekleriyle 31 Mart'tan sonra da yine milletvekillerimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle yeni projelerimizle Bozkır'ımıza daha çok hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük coğrafyasına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bir tarafta Doğanhisar'da bir tarafta Çeltik'te bir tarafta Halkapınar'da bir tarafta Derebucak'ta. Bu geniş coğrafyada gittiğim her yerde gururla Bozkırlı olduğumu söylüyorum. Bu topraklardan çıkmış bir kardeşiniz olarak şehrimize hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bozkır'a 1 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bozkır'a güncel bedelle 1 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Cephe sağlıklaştırmasından altyapıya, doğalgazdan sıcak asfalt çalışmalarına, mahalle yollarımıza 450 bin metrekare parkeye kadar birçok yatırım yaptık. Ayrıca inşallah bir dahaki geldiğimizde otogarımızın ve itfaiye binamızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Biz eksikleri gidermek için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 'Üçlü olalım, güçlü olalım' diye söylüyoruz. Bakın onun en güzel temsili burada. Bozkır'da Cumhur İttifakı'mızın belediye başkanımız ve adayımız Saadettin Saygı başkanımız. Büyükşehir'de sizlerin evladı ben, Bozkır'ın işlerini takip ediyorum ve bölgemizin insanı, ağabeyimiz, memleketimizin yetiştirdiği en kıymetli bürokratlarımızdan birisi, 3 dönemdir şehrimize hizmet ediyor, Ziya Altınyaldız vekilimiz. Ahmet ağabey de görev aldığı süre boyunca Bozkır'ın hangi meselesi varsa onunla ilgilendi. Bu dönem bir şansımız daha var. Kabinede 4 bakanımız ve Konya sevgisini her fırsatta söyleyen Cumhurbaşkanımız. İnşallah bu takım Bozkır'da daha önemli işler yapacak. Çıraklık dönemimizi tamamladık. Altyapıyla ilgili işler tamamlandı şimdi yeni bir sayfa açmak lazım."

Önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da "Bu bir davadır, bu millet ve memleket sevdasıdır. Ziya beyle, Uğur başkanımızın hizmetleri sadece Bozkır'la sınırlı değil, hatta Türkiye'nin de dışına çıktı. İlçe belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızla ben diyorum ki 'üçlü olsun, güçlü olsun'. 31'de 32 yapalım diyorum ben. Yani 31 ilçe artı Büyükşehir. Hedefimiz bu. Çıtayı yüksek tutacağız" dedi.

"Ülkemizde Konya'mızı, dünyada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise yaptığı konuşmadı şunları söyledi: "Ülkemizde Konya'mızı, dünyada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Her zaman arkamızda ve gönlümüzde sizlerin duası, sizlerin sevgisi, sizlerin bize sağladığı destek var. Bu aslında bizim enerjimiz, biz bu enerjiyle çalışıyoruz. Bozkır'ı, Konya'mızı, ülkemizi daha iyi nasıl temsil ederiz, daha çok nasıl hizmet üretiriz derdindeyiz. Bizim anlayışımız şehirleri yaşanılır kılmak, refahı yerelden başlatmak, herkesi üretici yapabilmek, herkesin doğduğu yerde doymasını sağlayabilmek, Bozkır'dan göçü durdurabilmek. Bunun için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Bozkır'da esnafları da ziyaret ederek kolaylıklar diledi.