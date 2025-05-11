Başkan Altay, Engelli Sporcularla Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı Yaptı - Son Dakika
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Başkan Altay, Engelli Sporcularla Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı Yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla tekerlekli sandalyeye oturarak engelli basketbolcularla maç yaptı ve sporun önemine vurgu yaptı.

11.05.2025 17:31
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- Başkan Altay tekerlekli sandalyeye oturdu, engelli basketbolcularla maç yaptı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası kapsamında engelli sporcularla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Lisesi'ne kazandırılan spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tekerlekli sandalyeye oturarak Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularıyla ile maç yaptı.

"Sandalyeye oturup bizzat o anı yaşamak benim için de inanılmaz bir deneyim oldu"

Maç sonrası görüşlerini paylaşan Başkan Altay, Engelliler Haftası kapsamında onlarca etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Ben de bugün tekerlekli basketbol takımının antrenmanına katıldım. Hakikaten empati denilen şeyi bugün yaşamış olduk. Dışarıdan izliyoruz, defalarca takımın maçına geldim ama sandalyeye oturup bizzat o anı yaşamak, maç yapmak benim için de inanılmaz bir tecrübe oldu. Engelli kardeşlerimiz için basketbol takımı ve spor aktiviteleri aslında azmin, iradenin bir neticesi ve diğer engelliler için de çok iyi bir örnek. Sayılarının artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Engelli kardeşlerimizin yaşamına dokunacak onlarca etkinlik yapıyoruz"

Büyükşehir Engelli Destek Merkezi vasıtasıyla engelli bireylerin yaşamına dokunacak onlarca etkinlik yaparken özellikle spor faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "Amacımız çocuklarımız spor yaparak engellerini bir miktar aşsınlar, topluma entegre olsunlar ve daha mutlu bir hayat sürsünler. Bu vesileyle engelli basketbol takımındaki arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Hakikaten dışarıdan göründüğünden çok zor bir iş yapıyorlar ve Konya'mızın bayrağını başarıyla dalgalandırıyorlar. Yeni genç arkadaşlarımıza da örnek oluyorlar. Onlar için çok önemli bir rehabilitasyon imkanı oluşuyor. Biz de imkanlarımız dahilinde engellilerimize, engelli spor takımlarına bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz."

"Hepimiz için büyük kazanım oldu"

Büyükşehir Belediyespor'un U12 basketbol takımı gençlerinin de bu deneyimi yaşadığını kaydeden Başkan Altay, "Normalde 12 yaşındaki çocuklarımız zaten ligde namağlup bir şekilde basketbolda çok başarılılar. Bugün de tekerlekli sandalye ile bunu deneyimlemiş oldular. Bence hepimiz için büyük bir kazanım oldu. İnşallah bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Engelli basketbol takımı oyuncuları da her zaman destek olan ve kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Altay'a teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik birçok etkinlik düzenleyecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Altay, Engelli Sporcularla Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı Yaptı - Son Dakika

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