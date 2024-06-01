Başkan Aras'a Yunanistan'ın Nisyros Adası Belediye Başkanından ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aras'a Yunanistan'ın Nisyros Adası Belediye Başkanından ziyaret

Yunanistan'ın Nisyros Adası Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı nezaket ziyaretinde bulundu. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da ziyarette hazır bulundu.

01.06.2024 16:45
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Başkan Aras'a Yunanistan'ın Nisyros Adası Belediye Başkanından ziyaret

MUĞLA - Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından ve aynı zamanda volkanik adası olan Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Yatağan Belediyesi ile kardeşkent ön protokol imzası için geldiği Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da hazır bulundu.

Muğla'nın Yatağan Belediyesi ile 2014 yılında Yunanistan'ın Nisyros Belediyesi arasında kardeşkent olmak için meclis kararı alınmıştı. Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerine en yakın adalardan birisi olan Nisyros Belediyesi ile 31 Mart seçimleri sonrası tekrar kurulan irtibat sonrası Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay 2014 yılında alınan meclis kararının ön protokole çevrilmesi için Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos'u Yatağan'a davet etti.

Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, eşi Kaliopi, danışmanı Samis Paizanoglu ve eşi Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Aras, "Ben Yatağan ile Nisyros Belediyesi arasında bir ilişki olduğunu duymuştum. Bu ziyaret beni ziyadesi ile mutlu etti. Ben Bodrum Belediye Başkanı iken de kentler arasındaki ilişkiyi çok önemsiyordum. Şu anda özellikle komşularımız ile olan ilişkileri maksimum seviyeye çıkarmak istiyorum. Bu konuda Rodos'a da bir mektup yazmıştım. En kısa zamanda ziyaretim öncelikle Bölge Başkanları nezdindeki ilişkileri tesis edeceğim. Çünkü kentlerin ilişkilerine ve diplomasisine çok önem veriyorum. Şu anda tüm dünyada 70 tane ülkeye ilişkileri güçlendirmek için mektup yazdım. Tabi ki özellikle bizim Yunanistan'a karşı farklı duygularımız var. Biz Mora Yarımadasından aile olarak Bodrum'a gelmişiz. Nasıl ki geleceğimiz için çalışıyorsak, geçmişimize de o kadar sahip çıkıyoruz. Bölgemiz Karia ve Likya uygarlıklarının yerleşim bölgesi. 110 antik kent barındırıyor burası" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aras'a Yunanistan'ın Nisyros Adası Belediye Başkanından ziyaret - Son Dakika

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