Başkan Aras, Çocukların Sporla Desteklenmesi Gerektiğini Vurguladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, amatör spor kulüplerine yönelik düzenlenen destek töreninde gençlere sahip çıkmanın önemine değinerek, toplumu sarsan olayların temelinde spora ve çocuklara yeterince yatırım yapılmamasının yattığını vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşanan Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan Başkan Aras, olayın sadece fail üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Aras, "Bugün bir çocuk cinayeti yaşanıyorsa, bunun sorumluluğu sadece bireylere değil, tüm topluma aittir. 10-12 yaşındaki çocuklar ellerinde bıçakla dolaşıyorsa, burada devletin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ailelerin eksiklikleri vardır" dedi.

"Çocuklara sahip çıkılmadığı için bunlar yaşanıyor"

Sporun, çocuk ve gençlerin gelişimindeki kritik rolüne değinen Aras yaşanan olumsuzlukların temelinde çocuklara sahip çıkılamaması olduğunu belirterek, "Bu ülkede çocuklara ve spora gereken önem verilmediği için bu sorunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğurmakla olmaz, yatırım gerekir"

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesine de atıfta bulunan Başkan Aras, sadece çocuk doğurmanın yeterli olmadığını vurguladı. "O çocuğun sporla, sanatla, eğitimle, sağlıklı bir yaşamla desteklenmesi gerekiyor. Ancak o zaman çocuk doğurmak isteyen aile sayısı artar. Bugün yaşlılar için huzurevleri yapıyoruz, peki çocuklar için ne yapıyoruz?" ifadelerine yer verdi.

"Yeşilay ve Kızılay bu ülkenin temel taşlarıdır"

Konuşmasında Yeşilay ile yapılan iş birliğine de değinen Aras, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynayan kurumlara yönelik eleştirilere karşı çıkarak, "Ne Yeşilay'ı ne Kızılay'ı yedirtmeyiz. Her ikisi de bu ülkenin en köklü ve en saygın kurumlarıdır" diye konuştu.

"Spor tüm toplumun sorumluluğudur"

Başkan Aras çocukların gelişimi için sadece devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Hükümetten yerel yönetime, STK'lardan iş dünyasına kadar herkesin çocuklara ve spora yatırım yapması şart. Çünkü spor, çocukları kötülüklerden korumanın en etkili yollarından biridir" dedi.

"Bir uçak bileti, bir çocuğun hayatını değiştirebilir"

Sponsorluk ve destek çağrısı da yapan Aras, "Bugün yurt dışına alınan bir uçak bileti 150 bin lira. O parayı bir spor kulübüne verseniz, bir çocuğun hayatı değişebilir. 3 kişinin yediği bir akşam yemeği kadar bir bağışla geleceğe yatırım yapmış oluruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA