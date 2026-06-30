Başkan Aras\'tan Kabotaj Bayramı mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ve Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın stratejik konumlarıyla denizcilik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan Kabotaj Kanunu ile denizlerdeki bağımsızlığında Türk Milleti'ne verildiğini söyledi.

Başkan Aras 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında şunları söyledi: "1 Temmuz 1926'da, bundan tam 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından egemen bir devletin kıyıları ve karasuları ile göl ve akarsularında yürüttüğü tüm denizcilik faaliyetlerinin kendi tekelinde icra edilmesi için Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Böylece yabancıların Türk denizciliği üzerindeki tahakkümü sona ererken mavi denizlerdeki egemenlik tamamen Türk yurttaşlarımızın oldu. Bugün bizlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bağımsızlık ruhunu yaşatmak, denizlerimize sahip çıkmak ve denizcilik alanındaki başarılarımızı daha ileriye taşımaktır. Denizlerimizde emek veren kaptanlarımızı, balıkçılarımızı, sahil güvenlik ve liman personelimizi, tersane çalışanlarımızı ve denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bizleri, Kabotaj Kanunu ile denizlerimizi bağımsızlığını kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, denizlerimize gönül veren Turgut Reis, Halikarnas Balıkçısı, Sadun Boro ve tüm denizcilerimizi saygıyla anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mızı kutluyorum" - MUĞLA