Başkan Aras'tan Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Aras'tan Kabotaj Bayramı mesajı

Başkan Aras\'tan Kabotaj Bayramı mesajı
30.06.2026 14:34  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kabotaj Kanunu'nun önemini vurgulayarak denizcilik sektörü çalışanlarını tebrik etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ve Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın stratejik konumlarıyla denizcilik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çıkarılan Kabotaj Kanunu ile denizlerdeki bağımsızlığında Türk Milleti'ne verildiğini söyledi.

Başkan Aras 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında şunları söyledi: "1 Temmuz 1926'da, bundan tam 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından egemen bir devletin kıyıları ve karasuları ile göl ve akarsularında yürüttüğü tüm denizcilik faaliyetlerinin kendi tekelinde icra edilmesi için Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Böylece yabancıların Türk denizciliği üzerindeki tahakkümü sona ererken mavi denizlerdeki egemenlik tamamen Türk yurttaşlarımızın oldu. Bugün bizlere düşen görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bağımsızlık ruhunu yaşatmak, denizlerimize sahip çıkmak ve denizcilik alanındaki başarılarımızı daha ileriye taşımaktır. Denizlerimizde emek veren kaptanlarımızı, balıkçılarımızı, sahil güvenlik ve liman personelimizi, tersane çalışanlarımızı ve denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile bizleri, Kabotaj Kanunu ile denizlerimizi bağımsızlığını kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, denizlerimize gönül veren Turgut Reis, Halikarnas Balıkçısı, Sadun Boro ve tüm denizcilerimizi saygıyla anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mızı kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Kabotaj Bayramı, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Denizcilik, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aras'tan Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:30:12. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Aras'tan Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.