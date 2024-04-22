Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan\'da çocukları başkanlık makamında ağırlayacak

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Tarih boyunca zorların, yokların ve yoklukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhuyla gelen aziz milletimiz, imkansız denilenlerin nasıl mümkün olacağını tüm dünyaya defalarca göstermiştir. Ulusal egemenliğimizin simgesi Meclisimizin kurulduğu gün de bu tarihi duruşun en önemli simgelerinden biridir. Dünya'da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Türk Milleti'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediği, tüm çocuklarında özgürce, mutlulukla, el ele oynadığı büyük bir gündür. Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler; Sizin hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." diyerek de Türk ulusunun evlatlarına ne kadar güvendiğini göstermiştir. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan liderlerimiz olduğunu unutmamak gerekir. Onların sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri, milletimizin refahı ve ilerlemesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, çocuklarımızın haklarına ve ihtiyaçlarına her zaman öncelik vermeli, onların eğitimine ve gelişimine destek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aydınlık yarınlarımızın teminatı güzel çocuklarımız ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrar kutluyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

23 Nisan'da başkanlık makamı çocukların ziyaretine açılıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukları Başkanlık makamında ağırlayacak. Başkan Aras sosyal medya hesabından 23 Nisan ile ilgili şu paylaşımı yaptı; "Çocuklar ki memleketimizin aydınlık yarınları, umudumuzu büyüten, hayata dört elle sarılma sebebimiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu güzel günde siz çocukları Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına davet ediyorum. 23 Nisan'da söz sizde" - MUĞLA