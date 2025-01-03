Başkan Aras: 'Yıkım Kararı Yerel Yönetimlere ve Demokrasiye Tehdit' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Aras: 'Yıkım Kararı Yerel Yönetimlere ve Demokrasiye Tehdit'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Knidos Antik Kenti'ndeki restoranın yıkım kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararın yerel yönetimlerin yetkilerine ve demokratik değerlere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Aras, yıkımın ardından halkın ve yerel yönetimlerin iradesinin yok sayıldığını belirterek, bu duruma karşı tüm halkı ses çıkarmaya davet etti.

03.01.2025 22:18  Güncelleme: 22:22
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Başkan Aras: "Bu karar, yerel yönetimlerin yetkilerine ve demokratik değerlere yönelik bir tehdittir"

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaçak yapı ilan edilen Knidos Antik Kenti'ndeki restoranın yıkım kararına tepki gösteren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu karar yalnızca bir yıkım değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin yetkilerine ve demokratik değerlere yönelik bir tehdittir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür ve Turizm Bakanlığının kaçak yapı ilan ederek yıkım kararı aldığı Datça Knidos Antik Kenti'ndeki restoranın önünde basın açıklaması düzenledi. Alınan kararı, ekonomik ve demokratik bir sorun olarak değerlendiren Başkan Aras, "Bu karar yalnızca bir yıkım değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin yetkilerine ve demokratik değerlere yönelik bir tehdittir" dedi.

Knidos'un, demokrasinin temellerinin atıldığı bir yer olduğuna dikkat çekerek bölgenin tarihi önemine vurgu yapan Başkan Aras, "Bugün burada halkın ve yerel yönetimlerin iradesi yok sayılarak alınan kararlar, hem geçmişimize hem de geleceğimize zarar veriyor" dedi.

Aras, yıkım kararının ardından bölgede belirsizlik olduğunu belirterek, alanda gelir getirici bir işletme açılıp açılmayacağı ve Datça Belediyesi'nin yeniden gelir elde edip edemeyeceği gibi konularda net bir bilgi verilmediğini ifade etti. Aras, Kültür ve Turizm Bakanlığının, restoranın kaldırılmasının ardından bölgeye dair planlarını net bir şekilde açıklamadığını vurguladı. Aras, "Biz, halkımızın iradesini ve belediyelerimizin haklarını korumaya kararlıyız. Tüm halkımızı bu haksızlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aras: 'Yıkım Kararı Yerel Yönetimlere ve Demokrasiye Tehdit' - Son Dakika

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