Koçarlı Belediye Başkanı 30 Ağustos Zaferi\'ni Kutladı

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30 Ağustos Zaferi'ni yayınladığı mesajla kutlayan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "30 Ağustos Zaferi tarihimize altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Arıcı, mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin azim ve kararlılıkla kazandığı büyük bir zafer olduğunu ifade etti. 30 Ağustos Zaferi'nin ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Arıcı; "Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla elde ettiği bu zafer, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu güzel vatanı korumak ve daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetleanıyorum" dedi. - AYDIN