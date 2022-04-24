Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor - Son Dakika
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Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor

24.04.2022 08:26
Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir gönül sofrasına konuk olarak, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir gönül sofrasına konuk olarak, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yarımının yanı sıra evde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç yaşlılara günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, Ramazan ayının bereketi ve paylaşmanın verdiği huzuru yaşatıyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da 11 ayın sultanı Ramazan'da mahalle sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği iftara katılmasının aynı sıra her akşam bir haneye konuk olarak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ramazan'ın muhabbet ve birlik ayı oluğuna dikkat çeken Başkan Arslan, "Ramazan ayının bereketini paylaşmak için bir araya geliyoruz. Mahalle sakinlerimiz, hem komşuluk ilişkilerinin gelişmesine vesile olan hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren iftar sofralarına yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz. İki yıl bir pandemi süreci yaşadık. Haliyle bu iki yılda eski ramazanlar gibi bir ramazan yaşayamamıştık. Ben de fırsat buldukça değerli kardeşlerimizle burada beraber iftar açmaya gayret ediyorum. İnşallah rabbim bizlere bayrama kavuşmayı nasip etsin. Ramazan muhabbettir, bir olmaktır. Benden geçip, biz olmanın sevincidir" dedi.

Son olarak İmamlar Mahallesi sakinlerinin düzenlediği iftar sofrasına konuk olan Başkan Arslan, iftar sonrası vatandaşların çay davetini geri çevirmeyerek, sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor
Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor
Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor

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Cengiz Arslan, Ramazan, Çameli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Arslan her akşam başka bir gönül sofrasına konuk oluyor - Son Dakika


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