Başkan Arslan umreden dönen hemşehrilerini karşıladı

26.01.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, umre ibadetini tamamlayarak dönen vatandaşlarla Kolak Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kutsal topraklarda umre ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşları Kolak Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğinde karşıladı. Umreden dönen vatandaşların aileleri tarafından organize edilen hayır etkinliğine, umreye giden hemşehriler ile aileleri ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, samimi bir ortamda geçerken, vatandaşlar hem birbirleriyle hasret giderdi hem de manevi atmosferde bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Belediye tarafından düzenlenen hayır yemeği, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu.

Kutsal topraklardan dönen hemşehrileriyle buluşan Başkan Arslan, hayır yemeği sırasında yaptığı konuşmada, umreden dönen vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Umreye giden hemşehrilerimizin ibadetlerinin kabul olmasını diliyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde dönmelerini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

