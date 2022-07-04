Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret

04.07.2022 14:28
Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve yönetimi ile bir araya gelen Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Yeni ürün sezonu öncesi ziraat odalarıyla el ele verdiklerini çiftçilerimizin daha kaliteli ürün elde etmesi ve daha iyi fiyata satabilmesi için ziraat odalarıyla iş birliği halinde olmak için Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'u ve yönetimini ziyaret edip Osmaneli de bulunan zeytin üreticilerimiz için istişarelerde bulunduk" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya ve yönetimine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkan Uğur "Osmaneli İlçemizde bulunan zeytin üreticilerimizin sorunlarını, taleplerini ve sıkıntılarını yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte Marmarabirlik Başkanı Hidamet Başkanımıza illettik çiftçilerimizin doyduğu yerde değil, doğduğu yerlerde, köylerinde kalabilmeleri için elimizden gelen ne varsa gece gündüz demeden yapacağız. Yeter ki çiftçilerimizin yüzü biraz gülsün, biraz daha fazla kazanabilsin diye bütün çabamız ile çalışacağız" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Burhaniye turizm yanında adını turşu ile duyuracak Burhaniye turizm yanında adını turşu ile duyuracak Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi Osmaneli'nde tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi
Kaynak: İHA

Marmarabirlik, Osmaneli, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement