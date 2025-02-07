Başkan Aşgın'a yalnız bırakmadığı Afşin'de fahri hemşehrilik beratı verildi - Son Dakika
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Başkan Aşgın'a yalnız bırakmadığı Afşin'de fahri hemşehrilik beratı verildi

Başkan Aşgın\'a yalnız bırakmadığı Afşin\'de fahri hemşehrilik beratı verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afşin'deki depremzedeleri yalnız bırakmayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim'a 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin yıldönümünde fahri hemşehrilik belgesi verildi.

07.02.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afşin'deki depremzedeleri yalnız bırakmayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim'a 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin yıldönümünde fahri hemşehrilik belgesi verildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yıldönümü dolayısıyla Çorum Belediyesi'nin kardeş şehri olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti. Ziyaret çerçevesinde, Belediye Başkanı Aşgın, sabahın ilk saatlerinde Afşin Asri Mezarlığında bulunan Deprem Şehitliğinde depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleriyle bir araya gelerek dualar etti.

Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen programa Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan,Ak Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç,İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Özgür Gümüşay,Emniyet Müdürü Abdullah Topal, İlçe Müftüsü Fatih Gökçek ile kurum amirleri katıldı. Kaymakam Sarıdoğan ve beraberinde ki heyet kabirlere karanfil bırakarak ailelerin acısını paylaştılar ve başsağlığı dileğinde bulundular.

Tüm gün boyunca Afşin'de anma programına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ve vefat eden vatandaşlar için camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında okunan duaların ardından camiye gelenlere ikramlarda bulundu. Cami cemaati ve vatandaşlara sıcak çorba, Çorum leblebisi, tatlı ve çörek ikramında bulunuldu.

Fahri hemşehri beratı verildi

Afşin'e deprem sürecinde Afşin'e destek sağlayan ve kardeş belediye olarak ilan eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a fahri hemşerilik beratı verildi. Beratı alan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, duygu dolu bir konuşma yaptı. Depremin olduğu gün ve sonrasında yaşananları anlatan Başkan Aşgın, ilk ekip olarak Afşin'e ulaştıklarını belirten Aşgın, "Depremin ilk saatlerinde ekiplerimizi hemen yola çıkardık. Afşin'e vardığımızda yıkımın büyüklüğünü gördük. O günden bu yana Çorum-Afşin kardeşliği güçlenerek devam etti. Depremin ikinci günü bir vatandaşımız bize dönüp, 'Başkanım, şu gördüğünüz apartmanın tamamı bana aitti. Şimdi ise bir ateşin etrafında ısınıyorum.' dedi. O an anladık ki mal, mülk, dünya geçici ama insanlık ve kardeşlik kalıcıdır. Çorum olarak, Afşin'in yanında olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise konuşmasında depremde yaşanan acıları dile getirerek, "Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Çorum, ilk günden itibaren yanımızda oldu. Çorum Caddesi'nin ismi burada oldukça, bu dostluk da ilelebet sürecektir. Belediye olarak, devletimizle birlikte Afşin'in yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a fahri hemşehrilik beratının verildiği programda Afşin ve Çorum arasındaki güçlü bağın bir simgesi olarak, ilçede Çorum Caddesi'nin açılışının ilerleyen süreçte gerçekleştirileceği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aşgın'a yalnız bırakmadığı Afşin'de fahri hemşehrilik beratı verildi - Son Dakika

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