Çorum\'da Evlenecek Gençlere 50 Bin TL Hibe Desteği

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin TL nakdi hibe desteği verileceğini açıkladı. Destek başvuruları Ramazan ayı ile birlikte başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılında başlatılan Aile Yılı münasebetiyle "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen ve Çorum'da da gerçekleştirilen "Aile Buluşması" programında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlenecek gençlere müjde verdi. Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye olarak birçok konuda ailelere destek olmaya devam ettiklerini ifade etti. Aile Yılı'nın 10 yıl boyunca devam edecek olması nedeniyle gençlere özel bir müjdeyle geldiklerini belirten Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak düğün salonu açtık. Sosyal yardım desteği alan 4 bin aileye yönelik Düğün Salonumuzda %40 indirimi zaten uyguluyorduk. Başka ne yapabiliriz düşüncesiyle, bizlerden yardım alan ailelerimizin düğün yapacak çocuklarına yönelik, başvurmaları ve durumlarının onaylanması halinde 50 bin TL geri ödemesiz yardım yapacağız. Devletimiz zaten şartları uygun olan evlenecek gençlerimize 150 bin TL, 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli kredi desteği veriyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizim de çorbada katkımız olsun diye belediyemizden sosyal yardım alan 4 bin ailemizin çocuklarına 50 bin TL hibe sağlayacağız. Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Anne dostu bir şehir olma iddiasında olan bir belediye olarak 50 bin TL hibe desteği sağlıyoruz. Bu uygulamamızı da Ramazan ile birlikte başlatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇORUM