Başkan Aşgın, Görme Engelliler İçin Sarı Çizgilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Aşgın, Görme Engelliler İçin Sarı Çizgilerin Önemini Vurguladı

Başkan Aşgın, Görme Engelliler İçin Sarı Çizgilerin Önemini Vurguladı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, esnafa görme engelliler için önemli olan sarı çizginin üzerini işgal etmemeleri gerektiğini ilginç bir yöntemle anlattı. Gözleri kapalı şekilde kaldırımda yürüyen Aşgın, esnafa çarparak sarı çizginin önemini vurguladı.

10.04.2025 14:54  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, görme engelliler için yapılan kaldırımdaki 'sarı çizgi'nin üzerine eşyalar koyan esnafı ilginç bir yöntemle uyardı. Esnafla birlikte çizgide yürüyen Başkan Aşgın, kaldırımdaki eşyalara çarpınca, 'burnumuz kırıldı' diyerek esnafa sarı çizginin önemini anlattı.

Çorum'daki esnafları ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir esnafın engelliler için kaldırıma yerleştirilen 'sarı çizgi' üzerine çeşitli eşyalar koyduğunu görünce duruma müdahale etti. Esnafa sarı çizgilerin görme engelliler için önemini anlatmak isteyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden esnafın eline görme engelli bastonuna benzeyen fırça sapını verdi. Görme engelli gibi esnafla kol kola girip gözlerini yumarak kaldırımda yürüyen Başkan Aşgın, kaldırımı işgal eden malzemelere çarptı. Başkan Aşgın esnafa, "Gördün mü, burnumuz kırıldı" diyerek çizginin önemini anlattı.

Daha sonra esnafa uyarılarda bulunan Başkan Aşgın, "Bunlar kalkacak. Biz sana hayırlı işler demeye geldik, bunun için gelmedik ama şuna bak. Ne güzel yapmışız ve hepimiz yarın görme duyumuzu, elimizi, kulağımızı kaybedebiliriz. Yazık değil mi? 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer'den onu' diyor. Bizden sorar Allah" ifadelerine yer verdi.

Başkan Aşgın o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz, diyorsak gereğini hep birlikte yapacağız. Engelli yolu ve kaldırım işgali konusunda taviz veremeyiz; verirsek bunun hesabını her iki dünyada da veremeyiz. Hatasını kabul edip derhal düzelteceğini söyleyen esnaf kardeşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehir hep güzelliklerle anılsın diye biz, gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz" sözleriyle paylaştı. - ÇORUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Haberler, Engelliler, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aşgın, Görme Engelliler İçin Sarı Çizgilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:34:01. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Aşgın, Görme Engelliler İçin Sarı Çizgilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement