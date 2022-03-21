Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde inceledi

21.03.2022 16:04
Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde inceledi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfitiyatro'yu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfitiyatro'yu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın imza projeleri arasında yer alan Didim Amfitiyatro'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Didim 2'nci koyda yükselen ve tamamlanmasıyla 4 bin kişilik dev bir merkez haline gelecek olan Didim Amfitiyatro'nun Haziran ayında açılması planlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Amfitiyatro'yu ziyaret ederek sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Atabay, "Kültür sanat faaliyetlerinin yeni merkezi haline gelecek olan amfitiyatroda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Didim'e kazandıracağımız bu Amfitiyatro ile kentimizi bir adım daha ileriye taşıyacağımızdan eminiz. Önümüzdeki turizm sezonunda on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan merkezimizde yüzlerce konser verilecek, birçok kültür-sanat faaliyeti vatandaşlarımız ile buluşacak. Ekiplerimiz burada çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler Didim için çalışmaya, kentimiz için hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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Ahmet Deniz Atabay, Amfitiyatro, Haziran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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